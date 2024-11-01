La coherencia pendiente de España en política de drogas

(...) Nuestra respuesta oficial al fenómeno de las drogas se nutre desde hace tiempo de una autocomplacencia anclada en las reacciones que surgieron frente a la crisis de la heroína de los años 80 y que seguimos exportando a otras latitudes, especialmente en América Latina. La cooperación con la región se ha centrado en gran medida en la interdicción y la represión, en un contexto dominado hoy por una abundancia de drogas donde tráfico y consumo presentan fronteras mucho más difusas.