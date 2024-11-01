edición general
1 meneos
4 clics

La coherencia pendiente de España en política de drogas

(...) Nuestra respuesta oficial al fenómeno de las drogas se nutre desde hace tiempo de una autocomplacencia anclada en las reacciones que surgieron frente a la crisis de la heroína de los años 80 y que seguimos exportando a otras latitudes, especialmente en América Latina. La cooperación con la región se ha centrado en gran medida en la interdicción y la represión, en un contexto dominado hoy por una abundancia de drogas donde tráfico y consumo presentan fronteras mucho más difusas.

| etiquetas: drogas , españa , coherencia , política , migración , heroína
1 0 0 K 12 politica
3 comentarios
1 0 0 K 12 politica
Catapulta #3 Catapulta
Es un problema pero que el alcohol se puede quitar y pasar impuestos a otras medidas sanitarias. El problema del alcohol es que si se lo quitas a la gente se te echarán encima.
0 K 14
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
el alcohol es la droga más extendida, la que causa más enfermedades y muertes en Españita... y a la vez es la que más beneficios genera a las arcas del Estado (para buscar el origen de un problema hay que encontrar a quién beneficia... se entiende? pues eso!)
0 K 13
tul #2 tul *
la politica de drogas del gobierno de españa siempre ha sido muy coherente, es protrafico ilegal porque llena el bolsillo de muchos prohombres del pais y mantiene a las clases pobres ocupadas trabajando para pagarse el colocon o colocadas.
0 K 13

menéame