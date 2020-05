Cofundador de Wikipedia dice que el proyecto ha abandonado la neutralidad y ahora está "muy sesgado" [EN]

Larry Sanger señaló específicamente las entradas del ex presidente Barack Obama y el presidente Donald Trump como ejemplos. "El artículo de Barack Obama no menciona en absoluto muchos escándalos conocidos: Bengasi, el escándalo del IRS, el escándalo de los registros telefónicos de AP, por no hablar de Solyndra o el escándalo del servidor de correo electrónico de Hillary Clinton - o, por supuesto, la historia de 'Obamagate' en desarrollo en la que Obama estuvo personalmente involucrado en la vigilancia de Donald Trump".