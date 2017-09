Los cocineros, hartos de las falsas alergias alimentarias de los clientes

Alérgicos al marisco que no tienen ningún problema con la salsa de ostras; supuestos celiacos a los que el gluten parece molestar sólo si está en el pan; o -dejando a lado las intolerancias- vegetarianos que parecen no tener ningún problema con las alitas de pollo. Parece un chiste, pero se trata del día a día de muchos restaurantes, según ha denunciado un cocinero, harto de que los pedidos de los comensales estén llenos de anotaciones sobre lo que, en teoría, pueden o no comer.