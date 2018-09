Coca-Cola en conversaciones con Aurora para desarrollar bebidas de cannabis [ing]

The Coca-Cola Co. está en "conversaciones serias" con Aurora Cannabis Inc. para desarrollar bebidas con infusión de cannabis, un movimiento innovador que marcaría una incursión significativa en el sector de la marihuana por parte de una de las marcas de consumo más emblemáticas del mundo, dijeron a BNNN Bloomberg múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. Las fuentes dijeron que Coca-Cola, la compañía de bebidas más grande del mundo, está interesada en desarrollar bebidas infundidas con cannabidiol, comúnmente conocido como CBD,