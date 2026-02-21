Coaliciones por PROVINCIAS según Gabriel Rufián

Coaliciones por PROVINCIAS.
Por ejemplo, si en una provincia se necesitan 30.000 votos para un sillón y hay 3 partidos de izquierdas que obtienen, uno 35.000 votos, otro 20.000 y otro 10.000, deberían formar una coalición que sumaría 65.000 votos que supondrían 1 escaño para el primero, un escaño para el segundo y el tercero se llevaría el importe proporcional que pague el estado a la coalición por sus 10.000 votos.
Se ha conseguido un escaño más que podría quitarse a VOXmitar o a la Organización Criminal para delinquir. Pues así, en todas las provincias.
¿Que nombre dar a esa coalición?. Ninguno, que se pongan en la papeleta los 3 nombres o logotipos.
Por supuesto, sin VETOS a nadie, sea Podemos o Sumar u otros.
Por ejemplo, Catalunya.
ERC obtuvo X diputados, uno cada X votos. En Comuns lo mismo y CUP, IU... un número de votos sin escaño. En la nueva papeleta va su logotipo, x ejemplo, 1° ERC, 2° Comuns...
Si sacan los mismos votos que cuando fueron separados, tendrán los mismos sillones y el mismo dinero cada partido que obtuvo escaños, ni ganan, ni pierden.
Pero si resulta que les votan 50.000 personas más (es un ejemplo), ERC y Comuns tendrían más diputados, el resto, si llegan al mínimo de votos para un escaño, lo que les corresponda, y quien no tenga derecho a escaño, si le han votado 7.000 personas, al menos ayudó a que subieran los demás y, además, se lleva el dinero de subvención por 7.000 votos que no se llevaría si va solo y saca esos 7.000 votos.
Creo que es así como deben verlo ERC, EH Bildu, BNG, COMPROMIS, Por Andalucía, Adelante Andalucía... o Más Madrid, Sumar, IU y Podemos.
La coalición acuerda 4 o 5 puntos importantes comunes mínimo, que deberían ser los mismos en cada provincia. Cada partido añade lo que considere en su programa.
Una vez que estén en el Congreso, cada partido por su cuenta aunque sean una coalición, salvo en los 4 o 5 puntos acordados para forzar al PSOE a cumplirlos.
No sé qué os parece. Ni si queréis abrir un debate.
Saludos