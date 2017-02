Clavelina, la anciana que pone en jaque a Asturias y Andalucía

Esta anciana de 82 años denuncia que tuvo que pagar 80.000 euros de impuesto de sucesiones en Asturias para acceder a una herencia de 300.000, cuando en Madrid hubiera pagado 800. Esta asturiana asegura que pagó un precio muy alto por la Política. "Me robó mi niñez y mi juventud. Cuando era niña cada pedazo de pan que comía me lo tenia que pagar con mis manos. Tengo derecho a poder hacer con mi propia casa lo que yo quiera y no tener que regalar un cacho", apunta.