Clausuran un pozo ilegal que extraía hasta 40.000 litros diarios en un agroturismo de Alaior

La propiedad reconoció que se utilizaba para obtener grandes volúmenes de agua destinados a usos recreativos, como el riego de jardines y el llenado de piscinas.Un pozo de 82 metros de profundidad y con una extracción diaria estimada de 40.000 litros de agua ha sido precintado por la Guardia Civil en un agroturismo del término municipal de Alaior, en Menorca. La infraestructura hídrica, no registrada ni autorizada, estaba siendo utilizada de forma irregular para el riego de jardines y el llenado de piscinas, en plena temporada turística.

| etiquetas: menorca , agroturismo , despilfarro , agua , sequía
4 comentarios
#4 Pitchford
Espero que no se vendieran como agroturismo ecológico y sostenible..
Moixa #1 Moixa
Es un alojamiento de 30 plazas
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Esquilmando recursos para el disfrute del turista. Menuda lacra este sector.
#3 poxemita
#2 piensa en que si no lo esquiman estos serían agricultores de pulserita.
