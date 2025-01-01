edición general
El 'clan de la Cruzcampo': roban 10.000 euros de cerveza en Triana

En total, han sido 65 barriles obtenidos en una trama de varias personas que hurtaron a una empresa distribuidora

Carnedegato #1 Carnedegato *
Bulo, no es cerveza.
strike5000 #4 strike5000
#1 Con lo que era la Cruzcampo antes de ser comprada por Heineken...
#5 Galton
#1 Bulo, no los han robado... se los han regalado...
javibaz #6 javibaz
Una cerveza cojonuda para tomar estos días de cuarenta grados. Fuera de esas temperaturas, no.
Rorschach_ #11 Rorschach_
Errónea, ¡que eso no es hurto, putos imbéciles!... puto becario inútil.

#MierdaNoNoticia de verano.
#7 capitan.meneito
Detenidos no por el valor económico, si no por el daño que puede hacer ese veneno.
TipejoGuti #8 TipejoGuti
Venga, ahora la panda de originales a meterse con la cruzcampo. :ffu:
Aprendamos que una cerveza diseñada para salmuera ( -3°) no está buena a 15° y más si te la sirven en vaso calentito.
Tb que a 40 grados a la sombra, no quieres algo espeso, fuerte de alcohol y superamargo sino un largo y frío trago de cerveza fría como el corazón de un politico.

Recordad : De la nevera no es fría ni en vaso caliente da alegría.
-Derechos de autor reservados-
#9 diablos_maiq *
#8 ni a -3 grados es cerveza. ¿Y qué tiene que ver la salmuera con la temperatura?
TipejoGuti #10 TipejoGuti
#9 ¿Si no sabes que es un tirador de salmuera como te atreves a valorar birras diseñadas para ellos?
Pues así la mayoría ,,,
Sabor suave, baja graduación y muy fina para que enfríe limpiamente solo un punto más allá de que se espese, hasta que se llene de hielo pero no de agua, son los cristales fríos de cerveza que con la caló te abrazan desde dentro y te dicen "aquí no pasa ná".
Explicar una cruzcampo bien tirada porque sabes que nunca la van a probar...
gordolaya #2 gordolaya
Se estima el valor de robado en 0.23 €....
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Un plan sin fisuras
barcelonauta #12 barcelonauta
Se lo digo yo o se lo decís vosotros? :troll:
