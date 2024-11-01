Una ciudad italiana ordena a los dueños de perros que limpien la orina o se enfrentarán a una multa de 500 euros [ING]

Los dueños de perros en una ciudad portuaria italiana deberán limpiar la orina de sus mascotas de los espacios públicos o se enfrentarán a multas de hasta 500 euros. Luca Salvetti, alcalde de Livorno, en la costa toscana, implementó esta medida tras las quejas de los vecinos por el olor a orina de perro, especialmente en parques y zonas de juegos infantiles. Los dueños de perros deberán llevar botellas de agua y pulverizadores para limpiar aceras, bancos e incluso las ruedas de coches y motos aparcados.
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El ayuntamiento de Salvetti declaró en un comunicado que detallaba la medida: «Los espacios públicos son propiedad comunitaria que debe protegerse para garantizar el decoro, la higiene y la convivencia urbana».
El ayuntamiento afirmó que respondía a «numerosas denuncias de los vecinos que destacaban las molestias causadas por los malos olores y los problemas de salud… » ver todo el comentario