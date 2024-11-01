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Una ciudad italiana ordena a los dueños de perros que limpien la orina o se enfrentarán a una multa de 500 euros [ING]

Una ciudad italiana ordena a los dueños de perros que limpien la orina o se enfrentarán a una multa de 500 euros [ING]

Los dueños de perros en una ciudad portuaria italiana deberán limpiar la orina de sus mascotas de los espacios públicos o se enfrentarán a multas de hasta 500 euros. Luca Salvetti, alcalde de Livorno, en la costa toscana, implementó esta medida tras las quejas de los vecinos por el olor a orina de perro, especialmente en parques y zonas de juegos infantiles. Los dueños de perros deberán llevar botellas de agua y pulverizadores para limpiar aceras, bancos e incluso las ruedas de coches y motos aparcados.

| etiquetas: italia , perros , orina , multa , livorno
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2 comentarios
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gelatti #1 gelatti *
Se prohíbe a las mascotas orinar cerca de puertas y ventanas, y especialmente en las entradas de tiendas, oficinas y viviendas.

El ayuntamiento de Salvetti declaró en un comunicado que detallaba la medida: «Los espacios públicos son propiedad comunitaria que debe protegerse para garantizar el decoro, la higiene y la convivencia urbana».

El ayuntamiento afirmó que respondía a «numerosas denuncias de los vecinos que destacaban las molestias causadas por los malos olores y los problemas de salud…   » ver todo el comentario
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Ergo_2k1 #2 Ergo_2k1
500 euros y 10 latigazos me parece más justo
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menéame