Una ciudad italiana ordena a los dueños de perros que limpien la orina o se enfrentarán a una multa de 500 euros [ING]

Los dueños de perros en una ciudad portuaria italiana deberán limpiar la orina de sus mascotas de los espacios públicos o se enfrentarán a multas de hasta 500 euros. Luca Salvetti, alcalde de Livorno, en la costa toscana, implementó esta medida tras las quejas de los vecinos por el olor a orina de perro, especialmente en parques y zonas de juegos infantiles. Los dueños de perros deberán llevar botellas de agua y pulverizadores para limpiar aceras, bancos e incluso las ruedas de coches y motos aparcados.