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Ciudad geriátrico: estos barrios son el paraíso para los jubilados españoles

Es un fenómeno reciente cada vez más extendido que responde a una realidad demográfica e inmobiliaria que no tiene parangón en la historia del país. Se trata de barrios y ciudades construidos a partir de los años 60, adquiridos por sus actuales propietarios en aquel momento y que apenas han cambiado de manos. No es habitual que salgan al mercado de alquiler. Hoy, aquellos veinteañeros que accedieron a la vivienda en propiedad en su juventud se asoman a la jubilación: “aquí seguimos los mismos que compramos las casas a finales de los setenta”.

| etiquetas: españa , ciudad geriátrico , paraíso , jubilados
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5 comentarios
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#2 encurtido
Donde viven mis padres, un barrio que se construiría a mitad de los 80s en un pueblo, en general cada vecino no se habla con la mitad del resto. No hay clanes enfrentados ni bandos, simplemente rencillas esporádicas e individuales que se han ido enquistando.

Yo evaluaría la cercanía de comercios y servicios públicos, el transporte público según lo vayan necesitando, que sean agradables para andar. Pero que en el barrio sigan los mismos descontando familiares no me parece un atractivo en absoluto.
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MAVERISCH #5 MAVERISCH
#4 Algunos
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taSanás #1 taSanás
saldrán a la venta/alquiler todas juntas en breve...
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MAVERISCH #3 MAVERISCH
#1 La verdad es que yo, que soy muy critico con que la población haya crecido en 10 millones de personas son haber construido para ellos, no suelo tener en cuenta que en 20 años la mayor parte de los boomers habrán fallecido.
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taSanás #4 taSanás
#3 correcto, heredarán viviendas construidas hace casi 100 años, después de pasar 30 años de penurias
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menéame