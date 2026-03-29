Ciudad geriátrico: estos barrios son el paraíso para los jubilados españoles

Es un fenómeno reciente cada vez más extendido que responde a una realidad demográfica e inmobiliaria que no tiene parangón en la historia del país. Se trata de barrios y ciudades construidos a partir de los años 60, adquiridos por sus actuales propietarios en aquel momento y que apenas han cambiado de manos. No es habitual que salgan al mercado de alquiler. Hoy, aquellos veinteañeros que accedieron a la vivienda en propiedad en su juventud se asoman a la jubilación: “aquí seguimos los mismos que compramos las casas a finales de los setenta”.
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Yo evaluaría la cercanía de comercios y servicios públicos, el transporte público según lo vayan necesitando, que sean agradables para andar. Pero que en el barrio sigan los mismos descontando familiares no me parece un atractivo en absoluto.