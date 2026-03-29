Ciudad geriátrico: estos barrios son el paraíso para los jubilados españoles

Es un fenómeno reciente cada vez más extendido que responde a una realidad demográfica e inmobiliaria que no tiene parangón en la historia del país. Se trata de barrios y ciudades construidos a partir de los años 60, adquiridos por sus actuales propietarios en aquel momento y que apenas han cambiado de manos. No es habitual que salgan al mercado de alquiler. Hoy, aquellos veinteañeros que accedieron a la vivienda en propiedad en su juventud se asoman a la jubilación: “aquí seguimos los mismos que compramos las casas a finales de los setenta”.