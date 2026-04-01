El CIS de Tezanos, las fotos de PP y Vox

"La caída puede ser tan inclinada como lo está siendo la subida del precio de la gasolina de la que se hace complicado culpar a Sánchez y su esposa. Y es que hasta los equidistantes acaban posicionándose cuando la estupidez que han tolerado y justificado llama a su puerta. El CIS es el CIS de Tezanos y como tal hay que leerlo. Pero este tiempo también tiene apellidos. Todos hemos visto las fotos de PP y Vox posicionándose en los peores momentos que la humanidad recuerda desde la IIGM. Cuando Trump y Netanyahu amenazaban a España"