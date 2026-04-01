El CIS de Tezanos, las fotos de PP y Vox

"La caída puede ser tan inclinada como lo está siendo la subida del precio de la gasolina de la que se hace complicado culpar a Sánchez y su esposa. Y es que hasta los equidistantes acaban posicionándose cuando la estupidez que han tolerado y justificado llama a su puerta. El CIS es el CIS de Tezanos y como tal hay que leerlo. Pero este tiempo también tiene apellidos. Todos hemos visto las fotos de PP y Vox posicionándose en los peores momentos que la humanidad recuerda desde la IIGM. Cuando Trump y Netanyahu amenazaban a España"
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Efectivamente. El CIS de Tezanos la virtud que tiene es que siempre ha sido igual. Eso significa que igual no nos podemos creer los porcentajes. Pero si que no podemos creer que si dice que alguien sube, es que sube. Y si dice que alguien baja, es que baja.
Por eso también hay que tenerlo en cuenta.