edición general
2 meneos
149 clics

Cimeras (El título es demasiado corto)  

En la serie "El caballero de los Siete Reinos" llama la atención que los caballeros no usan las vistosas cimeras como parte de sus armaduras. En la ficción audiovisual las cimeras brillan por su ausencia, cuando eran de uso corriente. Igual que se representa a los vikingos con cuernos, que no usaban. Aquí unas cuantas imágenes de cimeras.

| etiquetas: cimeras , historia , caballería , bélico , edad media
2 0 0 K 25 cultura
2 comentarios
2 0 0 K 25 cultura
#1 esbrutafio *
Este artículo habla sobre las cimeras.
amodelcastillo.blogspot.com/2013/12/la-cimera-el-dni-del-caballero.htm

PDF sobre la Cimera Real de Navarra
sehn.org.es/wp-content/uploads/2017/08/20420.pdf

En cambio los samurais si son representados con sus cimeras en las películas.
1 K 30
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Eso de que brillan por su ausencia en El caballero de los Siete Reinos es relativo: Baratheon lleva cuernos de venado en su yelmo y el príncipe acusador lleva la visera con forma de cabeza de dragón.
0 K 10

menéame