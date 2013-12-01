Cimeras (El título es demasiado corto)  

En la serie "El caballero de los Siete Reinos" llama la atención que los caballeros no usan las vistosas cimeras como parte de sus armaduras. En la ficción audiovisual las cimeras brillan por su ausencia, cuando eran de uso corriente. Igual que se representa a los vikingos con cuernos, que no usaban. Aquí unas cuantas imágenes de cimeras.