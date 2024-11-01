Los científicos podrían haber calculado mal el número de especies que hay en la Tierra [Ing]

Un nuevo estudio centrado en las especies crípticas ha descubierto que hay más de ellas entre los vertebrados de lo que se pensaba. Un estudio histórico realizado en 2011 fijó el número de especies de la Tierra en unos 8,75 millones, y esa cifra se convirtió en la estimación de referencia durante más de una década. Pero herramientas moleculares como el código de barras de ADN han ido desmontando silenciosamente esa cifra. Solo los hongos pueden superar los 6 millones de especies. Los insectos podrían superar los 20 millones. ¿Las bacterias?…