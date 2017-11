Legítimamente tengo un problema con escuchar una y otra vez el mismo tema. Contacté a un maestro de música y estudioso del cerebro para encontrar respuestas. Para ello, le pregunté a alguien experto en la materia y quién mejor que Peter Vuust, profesor de la Royal Academy of Music en Aarhus, Dinamarca, y líder de lo que se conoce como Center for Music in the Brain (Centro para la Música en el cerebro).