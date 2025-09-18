edición general
La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina

La suspensión de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España por la multitudinaria protesta propalestina en Madrid sigue coleando. El pelotón se vio obligado a parar a la entrada de la capital tras la invasión de la calzada por parte de varios manifestantes. La Policía Nacional, que cargó contra las protestas en algunas partes de la ciudad tras el lanzamiento de vallas y otros objetos, detuvo a dos personas por los altercados. Media España estaba viendo el final de la 80ª edición de La Vuelta desde la televisión escuchando los tradicionales

| etiquetas: ciclería , boicotea , perico delgado , bandera , palestina
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¿Por qué nos hacen esto? ¡Nos llaman monstruos por cerrar los ojos ante una masacre! ¡Solo queremos ser felices dando la espalda a un genocidio y cobrando una lana por blanquear a quienes lo están llevando a cabo! ¿Qué tiene de malo querer más por encima de los demás? ¡Si es que además soy un buen cristiano!
javibaz #1 javibaz
Un muy bonito detalle con el blanqueador.
#3 R2dC
Por la boca muere el pez
#4 Beltza01
¿Cariño y admiración a este señor? Me arde el estómago sólo de pensarlo.
