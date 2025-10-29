China "mola más". No aprendemos nada

Hasta hace pocos años (decadas), USA controlaba a su manera el comercio/control mundial.

Europa, destrozada por las guerras, se dejó proteger por el árbol que daba más sombra. El único tal vez. Pero no nos ha ido del todo mal: por algún motivo nos han permitido tener un nivel social y de calidad de vida que casi ningún territorio tiene. Somos la creme de la creme. Pero súbditos de USA.

En los ochenta, USA, pensando que su posición no podía cambiar (y arrastrando luego a casi todo occidente), trasladó la mayoría de su producción a China. Y con eso los empleos, la tecnología y mucho flujo de dinero.

China, con los años, paciencia, y con mucha discreción y mano izquierda, les (y nos) ha pasado por delante.

Y están cambiando las tornas. Solo que China es mucho más discreta.

China, con el tiempo, podría convertirse en el líder mundial.

Y si lo consigue, será la nueva USA.

Llegado el caso, seremos sus súbditos. Veremos como nos tratan.