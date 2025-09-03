China y su modelo de justicia: menos pleitos, más acuerdos. ¿Por qué se litiga poco en el gigante asiático?

En 2024 los tribunales chinos resolvieron 45,42 millones de casos: una media de 354 asuntos por cada uno de los 128.200 jueces en activo. En España, 5.785 jueces tuvieron una carga media de 1.260 casos anuales, de un total de 7.291.024 asuntos resueltos. Es decir, 3,5 veces más pleitos. Considerando la población, los pleitos judicializados representarían una media de 0,032 casos por habitante en China, y a 0,160 en España. China reduce la litigiosidad gracias a la cultura milenaria de consenso y un sistema mixto de resolución de conflictos.