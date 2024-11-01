China ha prohibido a otra startup de IA exportar talento e investigación: poco a poco, está "nacionalizando" la IA

El caso de Manus parece que ha plantado una semilla en cómo China va a gestionar su talento de IA. Y es que Pekín le ha dado otro toque de atención a otra empresa de inteligencia artificial, MiroMind, para que no mueva ni investigadores ni propiedad intelectual fuera de sus fronteras. Si bien China no prohíbe exportar chips como hace Estados Unidos, sí parece estar prohibiendo exportar cerebros. Y con ello está construyendo, a la fuerza, un ecosistema de IA propio y con grandes barricadas.