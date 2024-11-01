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China y EEUU han abierto un frente nuevo: obligar a las mismas empresas a cumplir leyes incompatibles

China y EEUU han abierto un frente nuevo: obligar a las mismas empresas a cumplir leyes incompatibles

El Consejo de Estado chino ha publicado dos decretos que no dejan mucho margen para interpretaciones: Uno sobre seguridad de cadenas de suministro industriales, firmado el 31 de marzo. Y otro sobre jurisdicción extraterritorial impropia, publicado el 13 de abril. Juntos forman el arsenal jurídico más explícito que el gobierno chino ha construido hasta ahora para combatir las sanciones occidentales, y para advertir a las empresas extranjeras de que elegir bando tiene consecuencias. Buenas o malas.

| etiquetas: segunda guerra fria , guerra comercial , lobby
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3 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
masde120 #1 masde120
menuda chatgpteada, es que los periodistas no piensan escribir ni una línea por ellos mismos?
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#2 Eukherio
#1 Se ahorran tiempo, y seguro que les pagan por "productividad", con lo que tanto les da que se entienda, que la gente hace click por el titular.

La verdad es que en este caso no estoy ni seguro de que el tío modificase una línea de lo que le dio la IA.
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
#1 Cómo está construido el artículo así como por secciones es bastante puta mierda.
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menéame