China acaba con la 'trampa mortal' de los tiradores enrasados de los coches eléctricos

Los tiradores enrasados en las puertas de los coches han sido uno de los símbolos más visibles del diseño en la era de los coches eléctricos. Ocultos a la vista durante la marcha y desplegables solo cuando el coche se abre para dar acceso al habitáculo, estas soluciones han servido para mejorar la aerodinámica y, con ello, ganar autonomía. Pero la búsqueda del diseño perfecto se ha topado con una cuestión fundamental: la seguridad. El Gobierno de China ha decidido actuar, poniendo el foco esta tecnología. A partir del 1 de enero de 2027, todos
| etiquetas: china , legislación , tiradores enrasados , coches eléctricos , peligro
Lo cierto es que es una cosa que nunca me convenció de los coches eléctricos, y y no digo en caso de accidente, hay algún vídeo un Tesla helado que no podía abrir la puerta.
En el propio artículo:
La gota que colmó el vaso fue el accidente de un Xiaomi SU7 en Chengdu, en octubre de 2024. El coche se incendió tras chocar contra una mediana. Varios testigos
… » ver todo el comentario
Mis coches de inicios de siglo tienen los 2 su huequito.
Yo cuando uso el Opel Corsa viejo voy a mear y cagar antes de subirme para que el coche pese menos y gaste menos combustible. La baliza no la voy a llevar, que le den por culo.