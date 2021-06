Ceuta: El fiscal de menores alerta de que 1.000 menores están alojados en naves "sin condiciones"

Hace dos meses que tomó posesión del cargo que ocupan. Ahora, en declaraciones a Europapress, el fiscal mostró su preocupación por los más de mil menores que fueron acogidos. "Hay más de 1.000 menores asistidos, no en centros sino en naves que no reúnen los requisitos ni las condiciones, nada más que para una urgencia. Tendremos que esforzarnos para dar una solución porque la salida de estos menores no va a ser inminente", explicaba Esteban al ser entrevistado.