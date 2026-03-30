Cerdos enfermos, cadáveres y riesgo de enfermedades: denuncian a una granja de Teruel por presuntos delitos de maltrato animal

La asociación animalista ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) ha denunciado ante la Fiscalía a una granja de engorde de cerdos ubicada en el municipio de Castellote (Teruel) por presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa.
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Si se tiene que volver al metodo tradicional, habrá que volver a las costumbres tradicionales y comer carne solo de vez en cuando, por el precio, claro.
Cuando era pequeña con dos filetes de ternera comíamos todos. Ello era por que no se quedaba en una tercera parte después de pasar por la sarten. ERA CARNE, si lo piensas es bastante más cara ahora