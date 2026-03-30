edición general
11 meneos
20 clics
Cerdos enfermos, cadáveres y riesgo de enfermedades: denuncian a una granja de Teruel por presuntos delitos de maltrato animal

Cerdos enfermos, cadáveres y riesgo de enfermedades: denuncian a una granja de Teruel por presuntos delitos de maltrato animal

La asociación animalista ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) ha denunciado ante la Fiscalía a una granja de engorde de cerdos ubicada en el municipio de Castellote (Teruel) por presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa.

| etiquetas: maltrato animal , granja de cerdos
9 2 0 K 123 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 123 actualidad
#1 lamarisevadecañas
Por favor... deberían de estar prohibidas explotaciones de más 100 animales.
0 K 10
Javi_Pina #2 Javi_Pina
#1 Se puede hacer, PERO hay que estar dispuesto a pagar por la carne un precio mucho más caro. Hoy en día hay proyectos de granjas de engorde para 50.000 cerdos simultaneos.
0 K 12
#3 lamarisevadecañas
#2 pero si la mayor parte de esa carne es exportada
1 K 29
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#3 Pero es carne que "inunda" el mercado. No vas a pretender pasar de granjas de decenas de miles de cabezas a 100 cabezas de limite y que te mantengan los precios....

Si se tiene que volver al metodo tradicional, habrá que volver a las costumbres tradicionales y comer carne solo de vez en cuando, por el precio, claro.
1 K 29
#5 lamarisevadecañas
#4 pues se vuelve, y volvemos a comer CARNE.
Cuando era pequeña con dos filetes de ternera comíamos todos. Ello era por que no se quedaba en una tercera parte después de pasar por la sarten. ERA CARNE, si lo piensas es bastante más cara ahora
0 K 10

menéame