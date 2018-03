CEO de Starbucks: "el estado actual de la Calle Madison me recuerda al Crash de 2008." [ENG]

"Estamos viendo que ahora mismo alrededor del país hay una proliferación de locales vacíos. Hace dos semanas dimos un paseo en Nueva York por la Avenida Madison, entre la calle 59 y la 79, y perdimos la cuenta de cuántos locales vacíos había en Manhattan. Me recordó al cataclismo financiero del año 2008. Pero lo que está pasando es muy simple: el alquiler ha subido demasiado en estos últimos 5-10 años y los vendedores no tienen el mismo número de clientes y no pueden sobrevivir financieramente.