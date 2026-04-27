El centenario olvidado: 9 de abril de 2026

El pasado 8 de abril se celebraba un centenario de importancia universal. Nada menos que el del fallecimiento del hombre que sistematizó, por no decir inventó, el método científico en el que se basa nuestro actual desarrollo económico y social. Ese hombre, curiosamente, era inglés (tomen nota aquí quienes dicen que sólo las grandes figuras históricas españolas son olvidadas). Y además era un noble de alto rango en la corte inglesa de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Se llamaba Francis Bacon.