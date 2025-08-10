edición general
Un centenar de migrantes trata de cruzar a nado a Ceuta en una noche de fuerte presión migratoria en la frontera sur

La Guardia Civil y la Marina marroquí se han desplegado toda la madrugada para tratar de interceptar a los grupos de adultos y al menos siete menores que se han lanzado al mar en plena niebla

