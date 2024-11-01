Celos, orgullo y amor tóxico: lo que Cumbres borrascosas puede enseñar a los adolescentes sobre las relaciones

El cine y la literatura pueden convertirse en aliados valiosos para hablar con naturalidad sobre temas complejos con los adolescentes. Por ejemplo, la última versión cinematográfica de la novela ‘Cumbres borrascosas’, de Emily Brönte, ha vuelto a situar en primer plano la turbulenta e intensa historia de uno de los grandes clásicos de la literatura. La cinta es una reinterpretación libre de la novela, pero supone una oportunidad para que padres e hijos identifiquen y reflexionen en familia sobre determinados sentimientos y emociones.