Cayetana Álvarez de Toledo se borra de la convención del PP: "No se me ha invitado a trabajar, sino a aplaudir"

La diputada del PP y ex portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, no acudirá a la clausura de la Convención Nacional que la formación de Pablo Casado celebrará en la Plaza de Toros de Valencia el próximo 3 de octubre. «El sentido de una convención ideológica está basada en las ideas. Si me hubieran invitado a trabajar en esas ideas, por supuesto que habría ido, pero no se me ha invitado a trabajar, sino a aplaudir en la clausura», sostiene.