El caso de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo avanza con un destino incierto en Italia con tres investigados

En el libro aparece también el testimonio de un ciudadano español identificado como Toni C., que escribió al periodista: “Mi padre tenía un amigo millonario que una vez fue a cazar elefantes a África. La persona que organizaba el safari, un español de Cataluña del que no conocemos la identidad, organizaba también viajes a Yugoslavia para cazar seres humanos y le ofreció la posibilidad de participar. (…) Era una cosa de ricos”. Es la única mención en el libro a una posible asistencia de españoles a estas expediciones. Hay otros testimonios simil