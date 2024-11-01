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El caso Begoña explicado por Denny Horror

El caso Begoña explicado por Denny Horror  

“Al fin, he podido entender el caso Begoña. Todo es una jugada maestra de Pedro Sánchez.”

| etiquetas: caso , begoña , explicado , denny horror , humor
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3 comentarios
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
El caso Begoña es, como todo en Madrid, una copia. En este caso de la intentona de encausar a Michelle Obama.
¿Cómo hemos podido llegar a tal nivel de podredumbre, como forzar poderes del estado como para imitar al caso contra Michelle Obama, siendo mileurista y nada extraña a cualquiera iniciativa para mejorar la empleabilidad de los univiersitarios?

Estoy en Alemania. Si dijera que estoy en Berlín, salvo que esté en algún puesto de la Charité, me verían como... Hijomío, no tienes nada de lo que vanagloriarte. En España, Madrid lo es todo, y eso es malo, porque Madrid no valida nada bien los logros, es una muy mala capital.
e

e
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Begoña, vas pa dentro.
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FunFrock #3 FunFrock
CTXT no creo q de una versión objetiva ni imparcial.
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menéame