"En casa voy con mascarilla": Lorenzo Milá y su vida en Italia tras su famosa crónica sobre el coronavirus

Hace apenas unos días Lorenzo Milá se convertía en tendencia gracias a una crónica, grabada en Milán, en la que aseguraba que la alarma por el coronavirus no estaba justificada y llamaba a la sensatez: "Parece que se extiende más el alarmismo que los datos" decía. Tanto él como su equipo han tenido que comenzar a llevar mascarilla, principalmente en su hogar, donde reconoce que no se la quita para evitar cualquier posible contagio a sus hijos: "No tengo ningún interés en transmitirle nada que hubiera podido pillar".