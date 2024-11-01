La casa circular de Konstantin Melnikov (1927-1929)  

Concebida como un modelo experimental repetible, la casa que Konstantin Melnikov construyó para él y su familia fue considerada durante mucho tiempo, por el ambiente arquitectónico, como una “excéntrica aberración”, llegando a convertirse con el transcurrir de los años en un icono de la arquitectura rusa de principios del siglo XX. El arquitecto y su familia se trasladaron a la nueva vivienda experimental, pensada como modelo para las nuevas casas obreras, desde un piso comunal que ocupaban y en ella pasó Melnikov los últimos 45 años de su vida