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La casa circular de Konstantin Melnikov (1927-1929)

La casa circular de Konstantin Melnikov (1927-1929)  

Concebida como un modelo experimental repetible, la casa que Konstantin Melnikov construyó para él y su familia fue considerada durante mucho tiempo, por el ambiente arquitectónico, como una “excéntrica aberración”, llegando a convertirse con el transcurrir de los años en un icono de la arquitectura rusa de principios del siglo XX. El arquitecto y su familia se trasladaron a la nueva vivienda experimental, pensada como modelo para las nuevas casas obreras, desde un piso comunal que ocupaban y en ella pasó Melnikov los últimos 45 años de su vida

| etiquetas: casa , melnikov , circular , konstantin , moscú
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2 comentarios
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Ripio #2 Ripio
Era por no limpiar los rincones.
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Moderdonia #1 Moderdonia
—Buenos días. ¿Es aquí la casa circular de los tiquismiquis?
—Sí, pero circular circular no es.
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menéame