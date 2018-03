Carteles con spoiler que estropean el final de sus películas

Como se puede deducir del título, este artículo te puede reventar varias pelis, o sea que si no las has visto, mejor no lo leas. Tampoco te pierdes gran cosa, no creas que este blog es lo más. Al grano: ¿hay algo extraño en el póster de La forma del agua, film que parte como favorito para los Oscar? Este, como muchos otros, quizá desvela demasiado de la trama de la misma. Pero hay casos aún peores.