La carta estratégica de China: convertir las tierras raras en un arma

Para entender la importancia del reciente anuncio de China sobre restricciones a las exportaciones de tierras raras, conviene empezar por lo más elemental: ¿qué son estas sustancias, por qué se denominan «raras» y cómo ha construido China su dominio? Solo así podemos calibrar los riesgos y las oportunidades que se abren para Estados Unidos, Europa y otros actores globales, y las posibles razones políticas que motivan esta escalada. Las tierras raras son un conjunto de diecisiete elementos químicos, la mayoría de ellos lantánidos (...)