Carlos Urquijo, el delegado que prohibía manifestaciones en Euskadi y que ahora convoca la marcha de Colón contra los indultos

Con el apellido Urquijo por bandera, Carlos Urquijo Valdivieso no podía haber nacido en otro lugar que no sea Llodio. Decenas de personas allí se apellidan igual –lo escriban en euskara o en castellano, como él– y muchas han adquirido notoriedad pública en las últimas décadas. Llodio es la cabecera del valle de Ayala, una comarca al norte de Álava pero donde hasta hace no tanto se usaba el prefijo telefónico de la cercana Bizkaia y que ahora está sumida en una profunda crisis industrial.