El ministro de Economía, Comercio y Empresas y vicepresidente primero de España, Carlos Cuerpo, ha viajado a Estados Unidos para participar en distintos foros económicos y reunirse con empresas e inversores en un contexto marcado por la guerra entre EEUU e Irán y las consecuencias , principalmente energéticas del conflicto a nivel internacional. Este jueves, el ministro destacó los lazos económicos entre ambos estados, pese a no participar en el conflicto armado.
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Las balanzas económicas también mandan, por eso también se está comprando record de gas a Rusia pese la retórica de guerra. Los políticos y sus hipocresías, también puede adicionalmente ser un intento de suavizar las RR.II. si se da un hipotético cambio de rumbo si risketto se la pega con las midterm (si se llegan a celebrar, porque a este paso es capaz de liar la mundial antes...).
La ambigüedad ha sido siempre el fuerte del perro (o hipocresía, como lo quieras ver, aceptamos barco)