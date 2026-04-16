Carlos Cuerpo defiende en Washington los lazos económicos entre EEUU y España pese a no participar en la guerra de Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresas y vicepresidente primero de España, Carlos Cuerpo, ha viajado a Estados Unidos para participar en distintos foros económicos y reunirse con empresas e inversores en un contexto marcado por la guerra entre EEUU e Irán y las consecuencias , principalmente energéticas del conflicto a nivel internacional. Este jueves, el ministro destacó los lazos económicos entre ambos estados, pese a no participar en el conflicto armado.