El capitalismo corporativo da la razón a Karl Marx

Debo confesarlo, cada día que pasa soy mucho más negativo de fondo, pensando en términos de ciclos económicos de medio y largo plazo. El sistema de capitalismo corporativo que ha venido funcionando desde la llegada al poder de los neoconservadores y de sus huestes neoliberales no tiene visos de renovarse. Morirá matando, no cabe duda. Pero cuando se derrumbe, desaparecerá por completo. El problema es que en el ínterin está dejando a muchísima gente en la cuneta. Ya no hace falta hacer guerras, basta con extender condiciones laborables