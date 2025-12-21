edición general
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, afirma que Guardiola es la «gran perdedora» y que debe dar un paso al lado si tiene «un mínimo de decencia»

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado que la confluencia será «la mayor oposición» que la derecha encontrará en la región y aseverado que es la «gran perdedora» de esta noche es María Guardiola porque «el órdago que ha lanzado a la ciudadanía no lo ha conseguido» y ha añadido: «Si tuviera un mínimo de decencia hoy estaría presentándose a la ciudadanía diciendo que da un paso a un lado». «Somos luz de esperanza para la izquierda transformadora de nuestro país», ha manifestado De Miguel

Ganadora no sé si se puede considerar o no pero si hablamos de "gran perdedor" ese es el PSOE, pero vamos, de calle xD
