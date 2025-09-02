¿Cancelará Trump las elecciones? Los demócratas hacen sonar cada vez más las alarmas

Cuando Trump se sentó con Zelensky el mes pasado para intentar poner fin a la invasión rusa de Ucrania, de repente se desvío hacia la política interna. Zelensky dijo que en su país la ley no permite elecciones en períodos de ley marcial. Trump respondió entre risas “¿Así que dices que en guerra no puede haber elecciones?. Entonces si dentro de tres años y medio estamos en guerra con alguien, ¿no hay más elecciones? Oh, eso es bueno”. Sin embargo, cada vez más, los demócratas se ríen menos. Creen que Trump hará algo para cancelar las elecciones