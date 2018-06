¿Los canarios se masturban?

Hola Andrés me llamo Luis (...) y te escribo para hacerte una consulta un poco embarazosa. Tenga ya más de 50 años y crio pájaros desde los 7 pero nunca había visto a un canario hacer lo que hace uno mio, es como si se pajeara con perdón con el palo, al principio me pareció extraña la postura que cogía a veces pero no sabía porqué, el caso es que pasado el tiempo se ve que deja los palos como con un mantillo blanco, por eso he supuesto que se masturba. ¿Pero realmente es eso posible?