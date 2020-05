Los cambios de criterio del Gobierno con las mascarillas - maldita.es

A lo largo de toda la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el criterio del Gobierno sobre el uso obligatorio o no de las mascarillas ha cambiado de forma significativa. Este recurso ha pasado de no ser necesario a obligatorio. Sin embargo, el cambio no se ha producido de una vez. Entre medias, las recomendaciones sobre el uso de la mascarillas han pasado por una escala de grises hasta llegar a la situación actual. Relacionada www.meneame.net/story/illa-defiende-gobierno-siempre-ha-recomendado-us