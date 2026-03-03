edición general
Cámaras de tráfico hackeadas: cómo se gestó un complot para asesinar al líder supremo de Irán [en]

Las cámaras eran solo una parte de un sistema mucho más complejo, algunos de cuyos detalles fueron reportados por primera vez por The Financial Times, que permitió a Israel construir lo que una fuente israelí familiarizada con el asunto llamó una "máquina de producción de objetivos" impulsada por IA, capaz de procesar cantidades masivas de datos.

#1 Toponotomalasuerte
Se gestó a traición entre ratas cobardes.
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Fake/propaganda y dupe

Lo mataron en su casa con su familia, y a los oficiales en una reunión para desayunar o comer (las fuentes difieren) en un lugar público, no hay que investigar mucho para eso.

El logro fué dejar de lado cualquier consideración moral, de honor y darle una patada a los escrúpulos para hacerlo a traición durante unas negociaciones de paz como y actuando como una banda de torroristas, ese sí es el mérito de la operación
