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Café Central, una historia de jazz y resistencia: "Lo auténtico es que existan cafés que no sean copias de otros"

En abril comenzará una nueva etapa en el Ateneo, pero su despedida de la plaza del Ángel tras más de cuatro décadas simboliza la desaparición del tejido cultural urbano.

| etiquetas: madrid , café central
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