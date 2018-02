El Cabildo de Gran Canaria contrata a un condenado a 32 años de inhabilitación

El Cabildo de Gran Canaria no solo dejó presentarse,sino que dio el primer puesto en el examen para técnico de gestión en la oposición y ha integrado en su plantilla a un funcionario sobre el que pesan no una,sino 5 condenas de inhabilitación especial para cargo público.Vicente Bartolomé es ex secretario judicial del Ayuntamiento de Yaiza y tiene con varias condenas por delitos continuados de prevaricación.Pese a estar inhabilitado el cabildo de la mano de su departamento de rr.hh–cuya consejera es María Isabel Santana- lo integró en septiembre