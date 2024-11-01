edición general
Buscan a un joven vulnerable italiano que podría estar en la rave del Cenajo

Esta mañana, la Asociación de Profesionales del Trabajo Social Tejiendo Redes TS ha recibido una solicitud de ayuda urgente desde Italia. Una madre desesperada busca a su hijo de 22 años, que lleva 6 días sin dar señales de vida desde el evento multitudinario de El Cenajo, según lo han dado a conocer este martes por la noche, en un comunicado. Han señalado que el joven requiere medicación diaria, lo que convierte esta situación en una emergencia sanitaria. Han relatado que «la madre contactó con nuestra asociación porque encontró en redes los

| etiquetas: buscan , joven , vulnerable , italiano , rave , cenajo , albacete
10 comentarios
Sr.No #7 Sr.No
Por dios chaval, carga el móvil y devuelve las putas llamadas, que tienes a tu madre subiéndose por las paredes.
Pertinax #2 Pertinax
Me da que ya se ha tomado su medicación.
Pertinax #5 Pertinax
#2 @frg ¿Te has arrepentido? :troll:
Josecoj #1 Josecoj
Si van a buscarlo, por dios, que tengan cuidado con el freno de mano
#3 Feliberto
Posiblemente Leonardo no sabe ni donde está ni que dia es xD
#8 DonaldBlake
SI ha aguantado hasta ahora, se habrá hecho invulnerable.
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Yo salía el vienès y volva el Domingo porque el llunes tenía cole.... sin telefonos ni nah
#6 Kikiru
Para irse de fiesta son avispados, pero para el resto ¿¿¿¿¿?????
#9 AlexGuevara
Sirat
