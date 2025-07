Un bug en Windows 11 «permite» a los usuarios eyectar sus GPUs  

La cantidad de bugs que Windows ha acumulado en los últimos años podría llenar libros enteros, pero algunos se destacan por su permanencia, o su capacidad de «regresar del más allá». El último ejemplo habilita a los usuarios a eyectar sus tarjetas gráficas en Windows 11, una acción que bajo condiciones normales no sería posible. ¿La buena noticia? No es un error grave, y no afecta el rendimiento del hardware…