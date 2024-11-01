·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10533
clics
Google presenta una funcionalidad contralgorítmica que va a dejar a muchos mediosmierders en ruina
8944
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
5290
clics
Banda indie [pantomima full]
4965
clics
No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona
3838
clics
Cuerpos nocturnos en los cómics underground españoles de los años 70
más votadas
387
Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina
425
Israel pide encarcelar a la relatora de ONU para Palestina tras anular juez sus sanciones
398
Alemania retira la nacionalidad a un vecino de Berlín por sus publicaciones en redes sociales
354
Almeida deja a más de 8.000 niños sin plaza en las escuelas públicas infantiles: “Desvío de fondos a la privada”
454
Dátiles israelíes supuestamente vendidos en el mercado europeo bajo diferentes etiquetas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
23
clics
BSO 'Caro Diario'
Caro Diario (1993) / Keith Jarrett - The Köln Concert (1975)
|
etiquetas
:
caro diario
,
pasolini
,
keith jarrett
,
köln concert
1
0
0
K
20
B.S.O.
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
B.S.O.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente