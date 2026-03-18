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Brujas, duendes, lobishomes y otras criaturas extraordinarias en 'El mundo encantado de Castilla y León'

Brujas, duendes, lobishomes y otras criaturas extraordinarias en 'El mundo encantado de Castilla y León'

El mundo encantado de Castilla y León (Ediciones T&T) es un interesante libro escrito por Jesús Callejo e ilustrado por Tomás Hijo, que nos presenta un curioso bestiario repleto de brujas, duendes, lobishomes y otras criaturas extraordinarias, que habitan en diferentes parajes de la región. Destacar la excelente documentación que manejan escritor y dibujante: "En el caso de los textos -asegura Jesús-, tengo prácticamente toda la bibliografía de libros que se ha publicado sobre mitología y seres legendarios.

| etiquetas: mundo encantado. castilla y león , reseña
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1 comentarios
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Jakeukalane #1 Jakeukalane
Me pareció caro cuando lo vi el otro día. Pero lo vi bonito.
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menéame