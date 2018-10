Broncano: la cultura obrera no es cantar a la revolución, sino salir a tomar vinos

...Se reivindican los bares como espacio de encuentro político y relación social. “La izquierda no solo no ha armado un discurso, sino que parece estar ciega a ese fenómeno. Lo que ocurre hoy con barrios como Lavapiés y Embajadores es un proceso de hipsterización que hemos tardado demasiado tiempo en ver o que incluso no somos capaces de distinguir todavía. Parece que la izquierda se hubiera resignado a que es algo natural, cuando supone un ataque a nuestras relaciones sociales”, denuncia.