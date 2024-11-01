Botellas (FI 8)

Apagué el despertador y medio dormido, con la prisa, pisé descalzo el suelo helado y del respingo me caí. Estoy harto de la campaña de ahorro de costes. Al ducharme me entró agua en el oído, intentando sacarla perdí cuatro segundos, la ducha terminó y ni pude acabar de aclararme. Empezamos bien el día.

Encima el bus llega veintisiete segundos tarde, me descontarán ese tiempo. Mientras subía se activaron los teléfonos con la bandera oficial, la rojigualda con la sonrisa de Amazon en medio. Había comunicado del CEO-Nacional, de visualización obligatoria:

Mejoraban costes y beneficios, quizá el próximo año tendríamos dos días de vacaciones. Sonrisas alrededor. Además, renombraban el país, de España-Amazon a Amazon-España. Bueno, mejor que lo de Googlemania...

Cuando llegué a la oficina no aguantaba más. Saqué mi botella, fui al rincón y oriné. Por toda la planta se oían botellas llenándose.