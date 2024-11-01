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El ‘boom’ de aperturas de librerías en Cuenca: el sector se reinventa y se expande por el plano urbano

Nuevos establecimientos han abierto en los últimos meses y para la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros significa que "es un ciudad que lee mucho".

| etiquetas: boom , librerías , cuenca , sector , reinventa
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